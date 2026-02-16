В Бодайбо восстановили теплоснабжение 91 дома после крупной аварии

«Всего с нарастающим итогом теплоснабжение восстановлено в 91 жилом доме (39 МКД; 16 ИЖС; 36 домов блокированной застройки)», — говорится в сообщении ведомства.
Специалисты отогрели участок теплотрассы длиной 300 метров. За воскресенье рабочие также проложили и укрепили 300 метров резервного водовода по улице Разведчиков. Бригады смонтировали опоры и выполнили врезку в тепловую камеру. Работы продолжают в круглосуточном режиме.
Ранее в Бодайбо подключили к теплоснабжению 78 жилых домов после крупной коммунальной аварии. В их числе находились 37 многоквартирных домов, 26 домов блокированной застройки и 15 индивидуальных. В этих зданиях проживает 973 человека. Авария произошла из-за промерзания водовода 30 января, после чего остановились четыре котельные. Без тепла и воды остались более 160 домов и две школы. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Часть домов, где оперативно восстановить централизованное отопление не удавалось, начали переводить на электроотопление. К работам подключилась «Байкальская энергетическая компания». Следственный комитет расследует уголовное дело по факту произошедшего.
