В Бодайбо восстановили теплоснабжение 91 дома после крупной аварии

Ранее в Бодайбо подключили к теплоснабжению 78 жилых домов после крупной коммунальной аварии. В их числе находились 37 многоквартирных домов, 26 домов блокированной застройки и 15 индивидуальных. В этих зданиях проживает 973 человека. Авария произошла из-за промерзания водовода 30 января, после чего остановились четыре котельные. Без тепла и воды остались более 160 домов и две школы. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Часть домов, где оперативно восстановить централизованное отопление не удавалось, начали переводить на электроотопление. К работам подключилась «Байкальская энергетическая компания». Следственный комитет расследует уголовное дело по факту произошедшего.