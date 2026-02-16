Ричмонд
При пожаре в жилом доме в Норильске спасли 64 человека, включая детей

Спасатели вывели из горящего многоквартирного дома в Норильске 64 человека.

Источник: Аргументы и факты

При пожаре в жилом многоквартирном доме в Норильске спасено 64 человека, включая детей, один человек погиб, сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю.

Пожар произошел в квартире, расположенной на втором этаже девятиэтажного жилого дома, и охватил площадь в 25 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных подразделений из окон помещения выбивалось сильное пламя, а дым быстро распространялся на вышерасположенные этажи здания.

В рамках проведения эвакуации спасатели вывели из горящего дома 64 человека, включая несовершеннолетних. В результате происшествия скончался мужчина. Десять человек получили отравление продуктами горения и были доставлены в больницу для оказания помощи.

Первичная версия причины возгорания — короткое замыкание в электропроводке.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде в результате взрыва и пожара пять человек были госпитализированы, одна женщина погибла.