При пожаре в жилом доме в Норильске спасли 64 человека, включая детей

При пожаре в жилом многоквартирном доме в Норильске спасено 64 человека, включая детей, один человек погиб, сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю.
Пожар произошел в квартире, расположенной на втором этаже девятиэтажного жилого дома, и охватил площадь в 25 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных подразделений из окон помещения выбивалось сильное пламя, а дым быстро распространялся на вышерасположенные этажи здания.
В рамках проведения эвакуации спасатели вывели из горящего дома 64 человека, включая несовершеннолетних. В результате происшествия скончался мужчина. Десять человек получили отравление продуктами горения и были доставлены в больницу для оказания помощи.
Первичная версия причины возгорания — короткое замыкание в электропроводке.
