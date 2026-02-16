Ричмонд
Российский педагог упала у доски и получила черепно-мозговую травму

В средней школе № 2 Петропавловска-Камчатского произошел несчастный случай с преподавателем.

В средней школе № 2 Петропавловска-Камчатского произошел несчастный случай с преподавателем. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов Камчатки.

Инцидент случился в конце урока. Учительница начальных классов повернулась к доске, чтобы записать домашнее задание, и внезапно почувствовала себя плохо. Женщина потеряла равновесие и упала, ударившись затылком о полку для мела и салфеток, закрепленную на доске.

Согласно медицинскому заключению Камчатской краевой больницы имени Лукашевского, пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану мягких тканей головы. Вред здоровью квалифицирован как тяжкий.

