Российский педагог упала у доски и получила черепно-мозговую травму

Инцидент случился в конце урока. Учительница начальных классов повернулась к доске, чтобы записать домашнее задание, и внезапно почувствовала себя плохо. Женщина потеряла равновесие и упала, ударившись затылком о полку для мела и салфеток, закрепленную на доске.