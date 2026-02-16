Сильный пожар на площади 400 «квадратов» тушат в Севастополе

По данным ведомства, горят постройки по улице Кряжева.
Вызов поступил в 5 часов 40 минут. Выехавшие на место подразделения МЧС выяснили, что пламя охватило постройки на площади около 400 метров.
«Самостоятельно эвакуировались пять человек, в том числе один ребенок. Погибших и пострадавших нет. Также спасатели вынесли газовый баллон, не допустив его критического нагрева», — говорится в сообщении.
Спасатели добавили, что из-за сильного ветра есть угроза распространения пожара. Пожар тушат 23 человека и 6 единиц техники.