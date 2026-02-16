В Норильске при пожаре в многоэтажке погиб один человек, ещё 10 пострадали. Видео © Пресс-служба МЧС Красноярского края.
«В результате пожара погиб мужчина. По лестничным маршам сотрудники МЧС России с помощью спасустройств вывели из здания 64 человека, ещё 2 спасли при помощи автолестницы. 10 спасенных получили отравление продуктами горения, их госпитализировали», — уточнили в ведомстве.
Возгорание произошло в квартире девятиэтажного дома. Пожар ликвидировали на площади 25 кв. метров, для этого потребовалось 33 человека личного состава и 10 единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
Ранее в столичном районе Северянинского проезда произошло возгорание в складских помещениях. На место незамедлительно прибыли подразделения пожарно-спасательного гарнизона города, включая расчёты из ПСО. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Огонь охватил товары, находившиеся на складе. В ходе тушения произошло частичное обрушение элементов кровли здания. Спасатели оперативно провели разведку и приступили к ликвидации горения. В настоящий момент пожар ликвидирован.
