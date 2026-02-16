Тайна челябинского леса: найдено тело Лизы, пролежавшей в снегу две недели

Почему девушка, шедшая в гости к бабушке в соседний дом, оказалась в ледяном поле, никто не понимает. Версии разделились. Одни жители уверены, что без криминала не обошлось — слишком уж странное место для прогулки и слишком легко была одета жертва (в день пропажи в регионе стоял серьезный мороз).