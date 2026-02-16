Тайна челябинского леса: найдено тело Лизы, пролежавшей в снегу две недели

Прошло почти две недели с того момента, как тихий поселок Зауральский в Челябинской области вздрогнул от новости: вечером 2 февраля бесследно исчезла 19-летняя Елизавета Овчинникова.
Девушка вышла из дома в соседний подъезд и словно растворилась во тьме. Волонтеры «ЛизыАлерт» прочесали сотни километров, следователи завели уголовное дело, а местные жители строили страшные догадки. 15 февраля трагедия получила свое завершение — тело Елизаветы нашли в лесу. Но ответов пока меньше, чем вопросов.
«Прошла мимо соседнего дома и пропала»: хроника исчезновения.
Вечер 2 февраля в Зауральском не предвещал беды. Около семи вечера Елизавета, одетая во все черное, вышла из своей квартиры в доме № 1 во 2-м квартале. По словам родных, она собиралась совершить короткий визит — дойти до бабушки, которая живет в соседнем доме № 2.
Телефон и документы девушка предусмотрительно оставила на тумбочке, видимо, рассчитывая вернуться через десять минут.
Камера домофона зафиксировала, как Лиза проходит мимо подъезда родственницы. Однако вместо того, чтобы зайти внутрь, она направилась дальше — в сторону шестого дома. Именно там запись обрывается. Дальнейший путь девушки покрыт мраком.
«Странно, что она вышла из дома без мобильного телефона», — цитирует aif.ru знакомую пропавшей Алену.
Этот факт сразу поставил в тупик следователей: в эпоху тотальной цифровизации молодой человек добровольно отказывается от смартфона только в исключительных случаях. Но что заставило Лизу изменить маршрут и свернуть не туда, куда планировала?
Замкнутая и нелюдимая: какой видели Лизу соседи.
Пока шли поиски, волонтеры и журналисты пытались составить психологический портрет девушки. Картина сложилась довольно мрачная и загадочная.
«Она была закрытой, особо ни с кем не общалась», — рассказала жительница поселка Татьяна.
Знакомые подтверждают: у 19-летней Лизы практически не было друзей. Ее мир замыкался на стенах родительской квартиры. По словам некоторых односельчан, причиной такой изоляции могла стать гиперопека матери, из-за которой девушка после школы не стала ни учиться, ни работать.
Она не вела социальные сети, не любила фотографироваться и совершенно не оставила цифрового следа.
«Высока вероятность, что нашли в лесу»: первые данные о гибели.
15 февраля стало известно страшное известие. Тело пропавшей было обнаружено.
«До последнего надеялась, что найдут живой. Пошла в другой дом, а нашли в лесу… Могли ее убить, раз СК делом занимается», — поделилась горем местная жительница Ольга.
Представитель регионального отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Андреева подтвердила aif.ru факт обнаружения тела, но была кратка в деталях: «Высока вероятность, что нашли в лесу. Вчера было много лесных задач. Раз работает СК, распространение любой информации может быть лишним».
Однако позже выяснились жуткие подробности. Местные жители рассказали, что Лизу нашли вовсе не в чаще, а в чистом поле — всего в полутора километрах от собственного дома. Направлялась она в сторону села Коелга.
Страшная находка в полутора километрах от дома.
Найденная всего в 1,5 км от родного порога, Елизавета так и не смогла добраться до тепла. Картина, открывшаяся перед нашедшими, шокировала даже бывалых поисковиков.
«Замерзла в сидячем положении, ее нашли в поле в направлении нашего села Коелга», — сообщила местная жительница Ольга (имя изменено) в беседе с aif.ru.
Почему девушка, шедшая в гости к бабушке в соседний дом, оказалась в ледяном поле, никто не понимает. Версии разделились. Одни жители уверены, что без криминала не обошлось — слишком уж странное место для прогулки и слишком легко была одета жертва (в день пропажи в регионе стоял серьезный мороз).
Другие предполагают трагическую случайность: Лиза могла заблудиться, потерять ориентацию в темноте, а из-за замкнутости не стала обращаться за помощью к чужим людям.
Следователи продолжают работу. Ранее местный СК уже завел уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), однако для пропажи человека это стандартная практика, позволяющая начать оперативные мероприятия в полном объеме.
Теперь, когда тело найдено, криминалистам предстоит установить точную причину смерти и ответить на главный вопрос: что делала Елизавета в поле и почему не вернулась домой?