Россиянина обвиняют в нелегальной добыче и легализации золота на сотни миллионов

Защита утверждает, что у компании была лицензия на поисковые работы, а найденное золото было попутно извлеченным. Кроме того, по словам адвокатов, в том районе действовали нелегальные старатели, о которых сообщалось в правоохранительные органы. Сначала в возбуждении дела отказывали, но позже его возобновили и предъявили обвинение самому предпринимателю.