Россиянина обвиняют в нелегальной добыче и легализации золота на сотни миллионов

В Магаданской области завершено расследование дела в отношении золотопромышленника Сергея Булекова. В ближайшее время материалы направят в прокуратуру. Об этом сообщают источники «Ъ».
Следствие считает, что летом 2022 года бизнесмен организовал добычу золота на участке у ручья Солнечного без лицензии на добычу. После этого металл, по версии правоохранительных органов, перевезли на другое предприятие, переработали и продали.
На месте работ изъяли около 2 кг золота на 7 млн рублей. Еще более 23 кг, как полагает следствие, прошли через переработку. Общую сумму ущерба оценили примерно в 100 млн рублей.
Булекову вменяют незаконную добычу, злоупотребление полномочиями, незаконное предпринимательство и легализацию доходов. По делу также проходят трое сотрудников его компаний.
Бизнесмен и его коллеги вину не признают. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
Защита утверждает, что у компании была лицензия на поисковые работы, а найденное золото было попутно извлеченным. Кроме того, по словам адвокатов, в том районе действовали нелегальные старатели, о которых сообщалось в правоохранительные органы. Сначала в возбуждении дела отказывали, но позже его возобновили и предъявили обвинение самому предпринимателю.
