Обманутой мошенниками жительнице Новосибирской области вернули 218 тысяч рублей

Эту сумму взыскали с дроппера, на банковский счет которого поступили средства.

Источник: Комсомольская правда

Жительнице Новосибирской области, которая под влиянием телефонных мошенников потеряла 218 тысяч рублей, помогли вернуть деньги. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Женщина под влиянием обмана через банкомат перевела на банковский счет, указанный мошенниками, денежные средства в сумме 218 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.

Правоохранители нашли дроппера, на банковский счет которого были зачислены денежные средства потерпевшей. Суд взыскал с него сумму неосновательного обогащения.