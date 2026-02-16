Обманутой мошенниками жительнице Новосибирской области вернули 218 тысяч рублей

Жительнице Новосибирской области, которая под влиянием телефонных мошенников потеряла 218 тысяч рублей, помогли вернуть деньги. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
— Женщина под влиянием обмана через банкомат перевела на банковский счет, указанный мошенниками, денежные средства в сумме 218 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.
Правоохранители нашли дроппера, на банковский счет которого были зачислены денежные средства потерпевшей. Суд взыскал с него сумму неосновательного обогащения.