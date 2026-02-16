Под Пермью в массовом ДТП столкнулись шесть автомобилей

Сообщение о массовом ДТП на 1072 км трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» поступило дежурному ЕДДС Краснокамского муниципального округа. На место дорожного происшествия выехали сотрудники аварийно-спасательных формирований.
По прибытию к месту вызова помощь экстренных служб и спасателей не потребовалась. В ДТП механические повреждения получили шесть легковых и грузовых автомобилей, пострадавших нет.
В МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования» Краснокамского округа призывают водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. Телефон вызова экстренных служб «112».