Под Пермью в массовом ДТП столкнулись шесть автомобилей

Дорожное происшествие произошло на трассе в Краснокамском округе.

Источник: МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования» Краснокамского муниципального округа

Сообщение о массовом ДТП на 1072 км трассы «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» поступило дежурному ЕДДС Краснокамского муниципального округа. На место дорожного происшествия выехали сотрудники аварийно-спасательных формирований.

По прибытию к месту вызова помощь экстренных служб и спасателей не потребовалась. В ДТП механические повреждения получили шесть легковых и грузовых автомобилей, пострадавших нет.

В МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования» Краснокамского округа призывают водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. Телефон вызова экстренных служб «112».