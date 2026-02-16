Ричмонд
63-летнего новосибирца арестовали по делу об изнасиловании падчерицы

Постановление в законную силу не вступило.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске суд отправил в СИЗО пожилого мужчину, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователей, избрав 63-летнему местному жителю меру пресечения в виде заключения под стражу.

Заседание проходило в закрытом режиме. Фигуранту предъявлено обвинение по особо тяжкой статье Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

По данным следствия, инкриминируемое деяние было совершено еще в 2018 году. В тот период обвиняемый являлся супругом бабушки потерпевшей.

«Постановлением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 11 апреля 2026 года», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Постановление в законную силу не вступило.