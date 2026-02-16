На Кубани потушили пожар после атаки БПЛА

«Пожар в пос. Волна Темрюкского района полностью потушен. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, открытое горение второго очага ликвидировали 16 февраля в 00:35 мск, в 06:00 мск возгорание полностью потушено», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке на регион, начавшейся вечером в субботу и продолжавшейся ночью. В результате два человека получили ранения и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В поселке Волна повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В результате атаки там произошло два очага возгорания общей площадью 2,2 тыс. кв. м. Один из двух очагов пожара потушили вечером 15 февраля.