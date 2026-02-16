Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани потушили пожар после атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 16 февраля. /ТАСС/. Возгорание во втором очаге, возникшее в результате атаки БПЛА в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, полностью ликвидировано. Об сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Источник: РИА "Новости"

«Пожар в пос. Волна Темрюкского района полностью потушен. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, открытое горение второго очага ликвидировали 16 февраля в 00:35 мск, в 06:00 мск возгорание полностью потушено», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке на регион, начавшейся вечером в субботу и продолжавшейся ночью. В результате два человека получили ранения и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В поселке Волна повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В результате атаки там произошло два очага возгорания общей площадью 2,2 тыс. кв. м. Один из двух очагов пожара потушили вечером 15 февраля.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше