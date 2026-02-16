Красноярцам рассказали, как мошенники обманывают на фоне индексаций выплат

Мошенники предлагают пройти по ссылке, установить приложение или подключить бот, чтобы «проверить», правильно ли после индексации были начислены деньги. После этого злоумышленники запрашивают у жертв коды из сообщений или данные паспорта, СНИЛС и банковской карты. Также данные автоматически могут утечь к обманщикам после установки вредоносного приложения.