Красноярцам рассказали, как мошенники обманывают на фоне индексаций выплат

Социальный фонд по Красноярскому краю предупредил получателей социальных выплат о фактах мошенничества на фоне индексаций.
По данным сотрудников фонда, случаи обмана пенсионеров и людей, которым приходят соцвыплаты, участились в интернете и мессенджерах.
Мошенники предлагают пройти по ссылке, установить приложение или подключить бот, чтобы «проверить», правильно ли после индексации были начислены деньги. После этого злоумышленники запрашивают у жертв коды из сообщений или данные паспорта, СНИЛС и банковской карты. Также данные автоматически могут утечь к обманщикам после установки вредоносного приложения.
«Никакие сторонние сервисы, приложения и боты не имеют доступа к данным о социальных выплатах. Они не могут сообщить размер повышения или проверить индексацию. Не переходите по сомнительным ссылкам, не устанавливайте неизвестные приложения и не вводите личные данные на сторонних ресурсах», — предостерегли в соцфонде.
Специалисты фонда напомнили, что безопасно получить информацию о выплатах можно на портале Госуслуг, сайте Социального фонда России, по телефону единого контакт-центра: 8−800−10−000−01 (звонок бесплатный из любого региона России) или при личном обращении в клиентские службы Социального фонда или МФЦ.