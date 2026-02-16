Мошенники в Хабаровске вспомнили про стационарные телефоны

Злоумышленники начали звонить россиянам на стационарные телефоны. Как отмечают эксперты, данная аппаратура, в отличие от мобильных, не защищена на уровне сети и не у всех имеется определитель номера, при этом их пользователи чаще бывают пожилые люди и дети, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Риски усугубляет своеобразный кредит доверия, которым пользуются звонки на домашний телефон: им люди гораздо реже пользуются и обычно не оставляют его номер в качестве контактного. Отсюда представление о том, что на него могут звонить только близкие и представители организаций, — сообщает собеседник РИА Новости.
Злоумышленники так и представляются — представителями компаний, предлагая жертве срочно: или продлить договор с телекоммуникационной компанией, чтобы не отключили стационарный телефон, или оплатить просроченные счета, или заменить счетчики коммунальных услуг. Также популярен сценарий, касающийся подготовки к модернизации телефонной линии, или заявки на бесплатную замену оборудования, или переоформления документов для пенсионного фонда, поликлиники. В любой из этих обманных схем требуется указать персональную информацию или назвать смс-код, который придет на мобильный телефон.
— Никому нельзя сообщать по телефону персональную информацию, а коды из смс спрашивают только мошенники. Помните, что серьезные вопросы, связанные с документами, решаются только при личном визите, да и тот же договор на оказание услуг домашней телефонии бессрочный — продлевать его не нужно.