Мошенники в Хабаровске вспомнили про стационарные телефоны

Злоумышленники так и представляются — представителями компаний, предлагая жертве срочно: или продлить договор с телекоммуникационной компанией, чтобы не отключили стационарный телефон, или оплатить просроченные счета, или заменить счетчики коммунальных услуг. Также популярен сценарий, касающийся подготовки к модернизации телефонной линии, или заявки на бесплатную замену оборудования, или переоформления документов для пенсионного фонда, поликлиники. В любой из этих обманных схем требуется указать персональную информацию или назвать смс-код, который придет на мобильный телефон.