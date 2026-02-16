В Черемхово подрались ученик и сотрудница школы. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Иркутской области.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту инцидента в одной из школ города, информация о котором появилась в соцсетях. Предварительно установлено, что происшествие случилось 4 февраля.
По данным полиции, 12-летний ученик попытался самовольно покинуть учебное заведение. Сотрудница технического персонала попыталась остановить подростка, однако в ответ школьник проявил агрессию и применил нецензурную брань. В ходе словесной перепалки обе стороны применили физическую силу.
В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.