Трое пострадали в результате взрыва в магазине в Жетысу

«15 февраля 2026 года примерно в 18.45 в продуктовом магазине “Малика”, расположенном в селе Карабулак Ескельдинского района, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате происшествия обрушилась внешняя стена и часть крыши, площадь повреждения составила около 36 квадратных метров. В результате происшествия пострадали 3 человека, после осмотра они были доставлены в центральную районную больницу. Их состояние — средней степени тяжести, стабильное, в сознании», — говорится в сообщении.