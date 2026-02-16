Ричмонд
Трое пострадали в результате взрыва в магазине в Жетысу

Талдыкорган. 16 февраля. КазТАГ — Трое пострадали в результате взрыва в магазине в области Жетысу, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) региона.

Источник: КазТаг

«15 февраля 2026 года примерно в 18.45 в продуктовом магазине “Малика”, расположенном в селе Карабулак Ескельдинского района, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате происшествия обрушилась внешняя стена и часть крыши, площадь повреждения составила около 36 квадратных метров. В результате происшествия пострадали 3 человека, после осмотра они были доставлены в центральную районную больницу. Их состояние — средней степени тяжести, стабильное, в сознании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли силы и средства ДЧС Жетысуской области, были задействованы 27 человек личного состава и шесть единиц техники.

«В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются», — добавили в ДЧС.