На Кубани полностью потушили пожар в посёлке Волна, вспыхнувший после атаки ВСУ

«Пожар в пос. Волна Темрюкского района полностью потушен. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, открытое горение второго очага ликвидировали 16 февраля в 00:35 мск, в 06:00 мск возгорание полностью потушено», — говорится в сообщении.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинформировал о массированном налёте беспилотников на регион. По его данным, двое местных жителей получили ранения и доставлены в больницы. В посёлке Волна повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Было зафиксировано два очага возгорания на общей площади 2,2 тысячи квадратных метров. Один очаг ликвидирован к вечеру 15 февраля.
Ранее Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Серьёзные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений. По предварительным данным, ВСУ атаковали город РСЗО HIMARS. Всего жители слышали около 10 взрывов.
