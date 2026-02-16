Ричмонд
На Кубани полностью потушили пожар в посёлке Волна, вспыхнувший после атаки ВСУ

Полностью ликвидировано возгорание во втором очаге, возникшее в посёлке Волна Темрюкского района после атаки БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Источник: Life.ru

«Пожар в пос. Волна Темрюкского района полностью потушен. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, открытое горение второго очага ликвидировали 16 февраля в 00:35 мск, в 06:00 мск возгорание полностью потушено», — говорится в сообщении.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинформировал о массированном налёте беспилотников на регион. По его данным, двое местных жителей получили ранения и доставлены в больницы. В посёлке Волна повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Было зафиксировано два очага возгорания на общей площади 2,2 тысячи квадратных метров. Один очаг ликвидирован к вечеру 15 февраля.

Ранее Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Серьёзные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений. По предварительным данным, ВСУ атаковали город РСЗО HIMARS. Всего жители слышали около 10 взрывов.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

