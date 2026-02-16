Посетители «Красноярских Столбов» продолжают падать и получать травмы

Накануне в национальном парке «Красноярские Столбы» на старой тропе к «Ермаку» упали и получили серьезные травмы две женщины. Об этом сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель».
Спасатели на носилках доставили пострадавших и передали прибывшей бригаде скорой помощи.
А в субботу в районе той же скалы травму бедра получила 21-летняя девушка. Самостоятельно передвигаться она не могла, потребовалась эвакуация. Дежурившие на посту спасатели передали пострадавшую медикам.
В субботу вечером спасателям поступило еще одно сообщение: три девушки ушли в лес и заблудились. Искали их более двух часов, обнаружить пропавших удалось только в полночь, девушек передали сотрудникам полиции.
Случаи, произошедшие в выходные на «Красноярских Столбах», служат очередным напоминанием о том, что посещение национального парка требует ответственного подхода к собственной безопасности, — подчеркнули в КГКУ «Спасатель».
Автор: Константин Хлебников