Трое подростков в Казани избили таксиста и угнали его автомобиль

Как рассказал 22-летний таксист в участке, трое подростков, приехавших в столицу Татарстана из Лаишевского района, сделали вызов. Во время поездки между водителем такси и его несовершеннолетними пассажирами возникла ссора, которая переросла в потасовку. В какой-то момент один из нападавших, 16-летний парень, сел за руль автомобиля «Хавал» и вместе с товарищами уехал. Однако на Горьковском шоссе он не справился с управлением, наехал на отбойник, после чего машина опрокинулась.