Трое подростков в Казани избили таксиста и угнали его автомобиль. Пострадавший обратился в полицию.
Как рассказал 22-летний таксист в участке, трое подростков, приехавших в столицу Татарстана из Лаишевского района, сделали вызов. Во время поездки между водителем такси и его несовершеннолетними пассажирами возникла ссора, которая переросла в потасовку. В какой-то момент один из нападавших, 16-летний парень, сел за руль автомобиля «Хавал» и вместе с товарищами уехал. Однако на Горьковском шоссе он не справился с управлением, наехал на отбойник, после чего машина опрокинулась.
Подростки в возрасте от 16 до 17 лет были задержаны полицейскими. В отношении их родителей уже составлены административные материалы за неисполнение своих обязанностей по воспитанию детей. Материалы также переданы в Следком.