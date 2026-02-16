Немецкий ледокол застрял во льдах Арктики, спасти его может только Россия

Источники указывают, что без внешней поддержки иностранный корабль рискует провести зиму в арктической зоне. Специалисты отмечают, что реальную помощь в подобных условиях способны оказать только российские атомные ледоколы. Они обладают необходимой мощностью для прохода через тяжёлые льды и проводки других судов.
В то же время эксперты подчёркивают, что санкционные ограничения осложняют возможное привлечение российского флота к спасательной операции. Вопрос об оказании помощи остаётся открытым.
«Немецкий ледокол, который отправили спасать зажатый во льдах газовоз, сломался и застрял рядом. Спасти их может атомный ледокол из России, но против неё введены санкции», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что строительство атомного ледокола «Лидер» завершат к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами Физтеха. По его словам, судно мощностью 150 МВт строят на верфи «Звезда» на Дальнем Востоке. Глава государства также напомнил о ведущих позициях России в Арктике и отметил, что в составе флота находятся десятки дизельных и атомных ледоколов, а новые проекты продолжают реализовывать.
