Немецкий ледокол застрял во льдах Арктики, спасти его может только Россия

Ранее сообщалось, что строительство атомного ледокола «Лидер» завершат к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами Физтеха. По его словам, судно мощностью 150 МВт строят на верфи «Звезда» на Дальнем Востоке. Глава государства также напомнил о ведущих позициях России в Арктике и отметил, что в составе флота находятся десятки дизельных и атомных ледоколов, а новые проекты продолжают реализовывать.