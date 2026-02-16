Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ярославской области из-за обрушения котельной без тепла остались 300 человек

Техническая авария в селе Угодичи привела к временному прекращению подачи тепла в несколько многоквартирных домов. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем официальном канале уточнил, что инцидент затронул интересы 300 человек. Причиной сбоя стало частичное разрушение конструкций основной котельной, включая крышу и одну из стен.

«Экстренные и коммунальные службы, руководство округа и регионального министерства строительства и ЖКХ незамедлительно прибыли на место. Создан оперативный штаб, введён режим ЧС», — написал чиновник.

Власти оперативно перевели населённый пункт на резервную схему снабжения, подключив мобильную модульную котельную. Евраев заверил жителей, что температурный режим в домах восстановится в кратчайшие сроки, так как технических ресурсов резерва вполне хватает для нужд посёлка. Глава субъекта также отметил, что помимо восстановительных работ, профильным ведомствам предстоит детально разобраться в причинах ветшания и разрушения конструкций котельной, чтобы исключить подобные риски в будущем.

Ранее Life.ru писал, что в Белгороде жители остались без горячей воды до конца отопительного сезона из-за серьёзных повреждений энергообъектов. После ракетных ударов со стороны ВСУ восстановить систему централизованного горячего водоснабжения в короткие сроки оказалось невозможно. Также сообщалось о коммунальной аварии в Бодайбо Иркутской области.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.