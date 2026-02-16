В Ярославской области из-за обрушения котельной без тепла остались 300 человек

«Экстренные и коммунальные службы, руководство округа и регионального министерства строительства и ЖКХ незамедлительно прибыли на место. Создан оперативный штаб, введён режим ЧС», — написал чиновник.
Власти оперативно перевели населённый пункт на резервную схему снабжения, подключив мобильную модульную котельную. Евраев заверил жителей, что температурный режим в домах восстановится в кратчайшие сроки, так как технических ресурсов резерва вполне хватает для нужд посёлка. Глава субъекта также отметил, что помимо восстановительных работ, профильным ведомствам предстоит детально разобраться в причинах ветшания и разрушения конструкций котельной, чтобы исключить подобные риски в будущем.
Ранее Life.ru писал, что в Белгороде жители остались без горячей воды до конца отопительного сезона из-за серьёзных повреждений энергообъектов. После ракетных ударов со стороны ВСУ восстановить систему централизованного горячего водоснабжения в короткие сроки оказалось невозможно. Также сообщалось о коммунальной аварии в Бодайбо Иркутской области.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.