В Красноярске экс-начальник госинспекции отправится под суд за фиктивную аттестацию судоводителей

«В июле 2024 года схема была поставлена на поток. Через брата-посредника она взяла 140 тыс. рублей от 4 его знакомых за аналогичные услуги, плюс организовала фиктивную аттестацию еще 7 гражданам по указанию руководителя и из корысти. Своими незаконными действиями руководитель создала угрозу безопасности на воде, нарушая законы о водном транспорте и создавая риски для жизни», — пояснили в прокуратуре.