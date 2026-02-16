В Красноярске экс-начальник госинспекции отправится под суд за фиктивную аттестацию судоводителей

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что в конце 2023 года начальник отдела регистрационной и аттестационной работы Центра ГИМС ГУ МЧС по краю согласилась помочь брату получить удостоверение судоводителя маломерного судна без реальной аттестации.
Она направила его подать заявление через «Госуслуги» в Борский участок. Взяла логин и пароль у подчиненного и сама сдала экзамен в специальной системе, зная об отсутствии заявителя. В результате удостоверение было выдано и подписано подчиненным без вопросов.
«В июле 2024 года схема была поставлена на поток. Через брата-посредника она взяла 140 тыс. рублей от 4 его знакомых за аналогичные услуги, плюс организовала фиктивную аттестацию еще 7 гражданам по указанию руководителя и из корысти. Своими незаконными действиями руководитель создала угрозу безопасности на воде, нарушая законы о водном транспорте и создавая риски для жизни», — пояснили в прокуратуре.
По данному факту по материалам УФСБ по краю было возбуждено уголовное дело о получении взятки по ч. 3 ст. 290 УК РФ и превышении должностных полномочий по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
В настоящее время прокурор утвердил женщине обвинение. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Красноярска. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.