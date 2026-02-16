Ричмонд
Мужчину в Приангарье осудили за убийство беременной подруги и неявку на службу

Суд огласил приговор по уголовному делу жителя Иркутской области, которого присяжные признали виновным в убийстве и неявке на военную службу после отпуска.

Источник: Российская газета

Как рассказали в суде, летом прошлого года нетрезвый военнослужащий задушил на почве ревности женщину, которая вынашивала его ребенка.

Кроме того, установлено, что мобилизованный не явился после отпуска в воинскую часть — точнее, опоздал почти на два месяца, добавили во втором Восточном окружном военном суде.

Коллегия присяжных заседателей признала военнослужащего виновным по обеим статьям. Суд приговорил его к пяти годам тюрьмы и 18 годам колонии строгого режима.

Также удовлетворен иск о компенсации морального вреда — осужденный заплатит родственникам убитой женщины 2,5 миллиона рублей.