В Красноярске водителя мусоровоза осудили за гибель женщины во дворе дома

В краевой прокуратуре напомнили, что трагедия произошла летом 2025 года.
Тогда 47-летний водитель, выполняя рабочий рейс по сбору мусора, двигался задним ходом по двору жилого дома. По версии следствия, совершая маневр, он не убедился в безопасности и насмерть сбил горожанку, которая находилась позади автомобиля.
От полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте. Позже медицинское освидетельствование установило, что водитель мусоровоза находился в состоянии наркотического опьянения.
В суде мужчина лишь частично согласился с предъявленным обвинением, категорически отвергая факт употребления запрещенных веществ.
Виновника аварии приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима с запретом на управление транспортом на два года.