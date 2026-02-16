Ричмонд
В Красноярске водителя мусоровоза осудили за гибель женщины во дворе дома

В Красноярске водителя мусоровоза осудили за гибель пожилой женщины во дворе дома на улице Ладо Кецховели.

Источник: Комсомольская правда

В краевой прокуратуре напомнили, что трагедия произошла летом 2025 года.

Тогда 47-летний водитель, выполняя рабочий рейс по сбору мусора, двигался задним ходом по двору жилого дома. По версии следствия, совершая маневр, он не убедился в безопасности и насмерть сбил горожанку, которая находилась позади автомобиля.

От полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте. Позже медицинское освидетельствование установило, что водитель мусоровоза находился в состоянии наркотического опьянения.

В суде мужчина лишь частично согласился с предъявленным обвинением, категорически отвергая факт употребления запрещенных веществ.

Виновника аварии приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима с запретом на управление транспортом на два года.