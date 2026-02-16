Мертвую обнаженную женщину нашли замерзшей в морозилке супермаркета

Туристка и мать двоих детей, найденная обнажённой мёртвой в морозильной камере магазина Dollar Tree, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Об этом стало известно на этой неделе на фоне иска её семьи к торговой сети на сумму 50 миллионов долларов.
32-летняя Хелен Массиэлл Гарай Санчес — врач-анестезиолог и мать двоих детей, приехавшая во Флориду из Никарагуа, — была обнаружена обнажённой и без признаков жизни в декабре в холодильной камере складского помещения магазина в Майами, пишет The New York Post.
Следователи вскоре исключили насильственный характер смерти. Однако, как сообщил телеканал WPLG в среду, новый токсикологический отчёт показал, что уровень алкоголя в её крови составлял 0,11% при допустимом в США уровне для вождения 0,08%.
Причиной смерти признана гипотермия вследствие воздействия окружающей среды, при этом этанол — форма алкоголя — указан как сопутствующий фактор.
Санчес, уроженка Никарагуа, по имеющимся данным, ничего не приобрела в магазине, после чего прошла в служебную зону для персонала и зашла в морозильную камеру. На следующее утро её тело обнаружил сотрудник.
Дверь морозильной камеры не была заблокирована и имела аварийный механизм открывания, позволявший открыть её изнутри, что власти подтвердили в прошлом месяце.
Ранее полиция Майами заявляла, что психическое состояние женщины на момент произошедшего остаётся неясным. «Мы не уверены в её состоянии сознания. Нам неизвестно, вошла ли она в морозильную камеру намеренно или это было полностью случайно», — сообщил представитель полиции телеканалу NBC 6 News.
Семья Гарай Санчес подала иск на 50 миллионов долларов против компании Dollar Tree и управляющего магазина, утверждая, что торговая точка не обеспечила защиту покупателей от «предсказуемых рисков причинения вреда», таких как проходные морозильные камеры, и не разработала «разумные правила и процедуры безопасности».
В иске также утверждается, что управляющий был уведомлён о том, что женщина пропала и не была замечена покидающей магазин в тот вечер. По версии истцов, персонал должен был принять меры по поиску покупательницы, которая «пропала или оставалась без учёта» после получения соответствующего уведомления.
Врач, специализировавшаяся на врождённых пороках сердца, оставила мужа и двоих малолетних детей, которых в онлайн-сборе средств назвали «центром её мира».
Помимо 50 миллионов долларов, иск предусматривает компенсацию медицинских и похоронных расходов, а также судебных издержек.
Читайте также: СМИ сообщили о застрявшем в Арктике немецком ледоколе.