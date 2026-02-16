Мертвую обнаженную женщину нашли замерзшей в морозилке супермаркета

В иске также утверждается, что управляющий был уведомлён о том, что женщина пропала и не была замечена покидающей магазин в тот вечер. По версии истцов, персонал должен был принять меры по поиску покупательницы, которая «пропала или оставалась без учёта» после получения соответствующего уведомления.