В Приамурье в ДТП с микроавтобусом погибли 4 человека и 3 пострадали

В Амурской области столкнулись микроавтобус и внедорожник, в результате чего погибли четыре человека и трое пострадали. Об этом сообщил региональный центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
Авария произошла накануне, 15 февраля, в 14:50 по местному времени в Магдагачинском округе, на 1155-м километре федеральной трассы Чита — Хабаровск. Ее участниками стали автомобили Toyota Voxy и Toyota Land Cruiser.
Погибшими являются водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Среди пострадавших — водитель внедорожника и двое пассажиров микроавтобуса, их передали медикам.
Ранее сообщалось, что в Башкирии произошло лобовое столкновение микроавтобуса и легковушки, в результате чего погибли два человека.