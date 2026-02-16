Ричмонд
В Норильске на пожаре в девятиэтажке спасли 66 человек, один погиб

Десять спасенных жильцов госпитализированы.

Источник: РИА "Новости"

Накануне вечером, 15 февраля, в девятиэтажном жилом доме на проспекте Металлургов в Норильске произошел пожар. На момент прибытия спецподразделений из окна квартиры на втором этаже вырывалось открытое пламя, сообщают в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожарные сразу по прибытии приступили к спасению людей. Для эвакуации жильцов с верхних этажей была задействована автолестница. Всего сотрудники МЧС России спасли 66 человек. Из них 64 жильца были выведены по лестничным маршам с использованием специальных спасательных устройств, еще двоих сняли с верхних этажей с помощью автолестницы.

В результате пожара погиб мужчина. Десять спасенных получили отравление продуктами горения и были госпитализированы.

Возгорание ликвидировали на площади 25 квадратных метров. К тушению привлекались 33 человека личного состава и 10 единиц техники.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Добавим, на минувшей неделе погибли в пожарах еще два человека — один мужчина в Уяре, женщина — в Октябрьском районе Красноярска.