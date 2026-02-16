В Норильске на пожаре в девятиэтажке спасли 66 человек, один погиб

Пожарные сразу по прибытии приступили к спасению людей. Для эвакуации жильцов с верхних этажей была задействована автолестница. Всего сотрудники МЧС России спасли 66 человек. Из них 64 жильца были выведены по лестничным маршам с использованием специальных спасательных устройств, еще двоих сняли с верхних этажей с помощью автолестницы.