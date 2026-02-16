Ричмонд
Пьяная туристка замёрзла насмерть в морозильной камере супермаркета

В Майами туристка из Никарагуа проникла в морозильную камеру супермаркета сети Dollar Tree, её голое тело нашли утром. Как пишет газета The New York Post, 32-летнюю Хелен Массиелл Гарай Санчес нашли ещё в декабре, и полиция не считает её смерть насильственной.

Установлено, что женщина изрядно выпила, зашла в магазин и проникла зону для персонала. Неизвестно, попала она в камеру случайно или по своей воле, однако расследование подтвердило, что дверца холодильника не была заблокирована и имела аварийный механизм открывания, который мог спасти женщину.

Причиной смерти называется переохлаждение. Семья иностранки уже подала в суд на сеть Dollar Tree — родственники требуют 50 миллионов долларов, так как магазин, по их мнению, не обеспечил должный уровень безопасности. Известно, что в Никарагуя погибшая работала врачом.

Ранее два человека, в том числе несовершеннолетняя, погибли при съезде машины в горную реку в Адыгее. Трагедия произошла на окраине посёлка Усть-Сахрай. В машине находилось шесть человек, трое из которых — подростки.

