Уфимец вооружился пистолетом и отобрал у мужчины телефон с паспортом

Вооруженный пистолетом уфимец отобрал у мужчины телефон и паспорт.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против мужчины, обвиняемого в вымогательстве, разбое и похищении паспорта.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в апреле прошлого года уфимец лично и через мессенджер угрожал женщине, требуя отдать ему 100 тысяч рублей. Также возле остановки «Школьная» он, угрожая потерпевшему пистолетом, отобрал у него мобильный телефон и паспорт, а затем потребовал денег. Опасаясь за жизнь, мужчина перевел ему 20 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

