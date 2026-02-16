Уфимец вооружился пистолетом и отобрал у мужчины телефон с паспортом

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в апреле прошлого года уфимец лично и через мессенджер угрожал женщине, требуя отдать ему 100 тысяч рублей. Также возле остановки «Школьная» он, угрожая потерпевшему пистолетом, отобрал у него мобильный телефон и паспорт, а затем потребовал денег. Опасаясь за жизнь, мужчина перевел ему 20 тысяч рублей.