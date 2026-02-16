Уфимец вооружился пистолетом и отобрал у мужчины телефон с паспортом

В Уфе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против мужчины, обвиняемого в вымогательстве, разбое и похищении паспорта.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, в апреле прошлого года уфимец лично и через мессенджер угрожал женщине, требуя отдать ему 100 тысяч рублей. Также возле остановки «Школьная» он, угрожая потерпевшему пистолетом, отобрал у него мобильный телефон и паспорт, а затем потребовал денег. Опасаясь за жизнь, мужчина перевел ему 20 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.