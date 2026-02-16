Богомаз: Брянская область пережила самую мощную атаку БПЛА

Брянская область подверглась самой массированной атаке беспилотников за все время проведения спецоперации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По его словам, такого количества одновременно запущенных БПЛА за сутки не фиксировалось ни в одном регионе России. В результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
«Вчера Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку. Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», — отметил глава региона.
Богомаз уточнил, что благодаря оперативным действиям специалистов удалось в кратчайшие сроки восстановить подачу ресурсов. «Благодаря героическим и профессиональным действиям наших энергетиков и теплотехников, подключению резервной генерации, которую мы закупили благодаря Правительству Российской Федерации, тепло и энергоснабжение в городе Брянске и пяти муниципальных образованиях области было запущено в течение трех часов», — подчеркнул он.
Губернатор поблагодарил все службы, принимавшие участие в ликвидации последствий атаки. «Я благодарю все наши службы, которые оперативно и профессионально сделали все, чтобы обеспечить жителей области теплом и электричеством!» — добавил Богомаз.
Ранее сообщалось, что в Злынковском районе Брянской области при обстреле пострадал сотрудник, занимавшийся ремонтом оборудования сотовой связи. Мужчина получил ранения и был госпитализирован, ему оказана необходимая медицинская помощь.