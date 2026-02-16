В Брянской области рассказали о последствиях самой мощной атаки ВСУ на регион

В воскресенье, 15 февраля, Брянская область подверглась самой мощной атаке БПЛА. О последствиях террористического удара ВСУ рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что в результате были повреждены объекты энергетики.
«Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку. Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», — резюмировал чиновник у себя в Telegram-канале.
Богомаз отметил, что благодаря действиям энергетиков и теплотехников, а также резервной генерации, закупленной Правительством РФ, тепло- и энергоснабжение в Брянске и пяти районах области было восстановлено за три часа. Также губернатор поблагодарил оперативные службы за четкую работу.
Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим подчеркивая свою террористическую сущность, старается атаковать объекты гражданской инфраструктуры во многих регионах РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что киевский режим превратился в настоящую банду.