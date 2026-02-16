Украинскому экс-министру энергетики предъявили обвинение в отмывании денег

В воскресенье издание «Украинская правда» сообщило, что Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, был задержан при попытке пересечь границу: его сняли с поезда. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что Галущенко был задержан в рамках дела «Мидас» о коррупции в сфере украинской энергетики. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России) сообщил, что Галущенко уже предъявлено обвинение, ранее он имел статус свидетеля.