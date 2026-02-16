Для обвиняемого в убийстве семи человек на Урале запросили почти 15 лет колонии

Напомним, Петриченко обвиняется в убийстве семи человек, двое из которых — дети. Преступление было совершено в 1993 году в Каменске-Уральском. На Урал обвиняемый был доставлен с Дальнего Востока и арестован.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сам фигурант признал свою вину в полном объеме. В ходе судебных прений гособвинитель попросил суд назначить Виктору Петриченко 14 лет и 11 месяцев колонии строгого режима. Также прокуратура просит взыскать с Петриченко в пользу потерпевшей женщины компенсацию морального вреда в 10 млн рублей.
Сейчас в прениях выступает сторона защиты. Приговор по делу будет вынесен позже.
Ранее в полиции и Следственном комитете раскрыли подробности дела об убийстве семи человек. Сообщалось, что в отношении Петриченко проведут судебную психиатрическую экспертизу.