Ричмонд
+6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Кемерова лишили гражданства за действия, угрожающие безопасности РФ

В МВД заявили, что жителя Кемерова лишили российского гражданства из-за его действий, угрожающих безопасности России.

Источник: Аргументы и факты

Жителя Кемерова лишили российского гражданства из-за его действий, угрожающих безопасности России, сообщило ГУ МВД РФ по Кемеровской области — Кузбассу.

«При проверке, проведенной сотрудниками УФСБ РФ по Кемеровской области — Кузбассу, было установлено, что горожанин распространял в иностранных СМИ, соцсетях и мессенджерах этнических диаспор материалы, дискредитирующие действия представителей органов власти, их публичные оскорбления, а также высказывал намерения оказания содействия другой стране, направленного против безопасности РФ», — рассказали правоохранители.

Действия горожанина послужили основаниями для лишения гражданства согласно закону «О гражданстве РФ», и ранее выданный ему российский паспорт признали недействительным, уточнили в МВД. В течение 15 дней ему необходимо покинуть страну.

Ранее сообщалось, что жительницу Магаданской области лишили гражданства РФ за оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих в мессенджерах.