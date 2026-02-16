Жителя Кемерова лишили гражданства за действия, угрожающие безопасности РФ

Жителя Кемерова лишили российского гражданства из-за его действий, угрожающих безопасности России, сообщило ГУ МВД РФ по Кемеровской области — Кузбассу.
«При проверке, проведенной сотрудниками УФСБ РФ по Кемеровской области — Кузбассу, было установлено, что горожанин распространял в иностранных СМИ, соцсетях и мессенджерах этнических диаспор материалы, дискредитирующие действия представителей органов власти, их публичные оскорбления, а также высказывал намерения оказания содействия другой стране, направленного против безопасности РФ», — рассказали правоохранители.
Действия горожанина послужили основаниями для лишения гражданства согласно закону «О гражданстве РФ», и ранее выданный ему российский паспорт признали недействительным, уточнили в МВД. В течение 15 дней ему необходимо покинуть страну.
Ранее сообщалось, что жительницу Магаданской области лишили гражданства РФ за оскорбительные высказывания в адрес российских военнослужащих в мессенджерах.