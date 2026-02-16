Жителя Кемерова лишили гражданства за действия, угрожающие безопасности РФ

«При проверке, проведенной сотрудниками УФСБ РФ по Кемеровской области — Кузбассу, было установлено, что горожанин распространял в иностранных СМИ, соцсетях и мессенджерах этнических диаспор материалы, дискредитирующие действия представителей органов власти, их публичные оскорбления, а также высказывал намерения оказания содействия другой стране, направленного против безопасности РФ», — рассказали правоохранители.