Сказала, что вернется через 10 минут: Загадочно пропавшую 19-летнюю девушку нашли в лесу мертвой спустя две недели

В Еманжелинском районе Челябинской области спустя две недели поисков нашли мертвой 19-летнюю девушку, пропавшую в поселке Зауральский. Девушка ушла из дома 2 февраля без телефона и документов, пообещав родным вернуться через 10 минут, но после этого ее никто не видел. Об этом пишет «КП-Челябинск» со ссылкой на источник в поисковом отряде.
Тело обнаружили волонтеры «Легион-Спас» во время выполнения задачи от координаторов «ЛизаАлерт». Как рассказали участники поиска, они заметили на снегу цепочку следов, которая и привела их к погибшей.
Первая неделя поисков результатов не дала. Добровольцы, полиция и спасатели прочесывали леса, поля и заброшенные дома в округе, но не нашли ни девушку, ни ее следов. Позже поиски были временно приостановлены, но 13 февраля их возобновили.
За две недели в операции задействовали около 400 человек. Им удалось обследовать более 260 квадратных километров территории. Что именно произошло с погибшей, пока неясно. В Следственном комитете назначили экспертизу для установления точной причины смерти. По предварительным данным, следов насилия на теле не обнаружено.
