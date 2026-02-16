Сказала, что вернется через 10 минут: Загадочно пропавшую 19-летнюю девушку нашли в лесу мертвой спустя две недели

В Еманжелинском районе Челябинской области спустя две недели поисков нашли мертвой 19-летнюю девушку, пропавшую в поселке Зауральский. Девушка ушла из дома 2 февраля без телефона и документов, пообещав родным вернуться через 10 минут, но после этого ее никто не видел. Об этом пишет «КП-Челябинск» со ссылкой на источник в поисковом отряде.