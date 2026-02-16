Четверо волгоградцев обманули доверчивых мужчин на полтора миллиона

В Волгограде разбираются с целой бандой вымогателей. Эта группа, состоящая из четырех человек, требовала деньги у людей, угрожая им расправой. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на ГУ МВД по региону, на них завели уголовное дело.
Полицейские выяснили, что 54-летний волгоградец, объединившись с двумя приятелями 41 и 42 лет, а также с 47-летней подругой, решили обогатиться нечестным путем. В январе 2025 года они начали вымогать миллион рублей у 37-летнего мужчины. Предлог был совершенно абсурдным — якобы за то, что он имел интимную связь с их знакомой без ее согласия. При этом угрожали расправой. Испуганный мужчина, не видя другого выхода, отдал злоумышленникам требуемую сумму, после чего они бесследно исчезли. Однако через некоторое время потерпевший все же решился обратиться в полицию.
Спустя несколько месяцев, в апреле 2025 года, аналогичная история произошла с 23-летним студентом. На этот раз подельницей мужчин стала 20-летняя девушка, которая была приятельницей потерпевшего. Под давлением угроз студент был вынужден отдать вымогателям 400 тысяч рублей.
Важно отметить, что за такое преступление предусмотрено серьезное наказание — до 15 лет лишения свободы.