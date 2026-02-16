Четверо волгоградцев обманули доверчивых мужчин на полтора миллиона

Полицейские выяснили, что 54-летний волгоградец, объединившись с двумя приятелями 41 и 42 лет, а также с 47-летней подругой, решили обогатиться нечестным путем. В январе 2025 года они начали вымогать миллион рублей у 37-летнего мужчины. Предлог был совершенно абсурдным — якобы за то, что он имел интимную связь с их знакомой без ее согласия. При этом угрожали расправой. Испуганный мужчина, не видя другого выхода, отдал злоумышленникам требуемую сумму, после чего они бесследно исчезли. Однако через некоторое время потерпевший все же решился обратиться в полицию.