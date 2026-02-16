Ричмонд
+6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин забаррикадировался в квартире с оружием и семьей

В Новосибирске местный житель закрылся в квартире вместе с семьей и угрожал жене.

В Новосибирске местный житель закрылся в квартире вместе с семьей и угрожал жене. Об этом сообщает издание НГС.

По данным портала, сначала мужчина устроил конфликт в магазине возле дома, где высказывал угрозы супруге. После этого он поднялся в квартиру и забаррикадировался внутри, заявляя о намерении причинить вред себе и близким.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они начали переговоры, после чего мужчину удалось вывести из квартиры.

Очевидцы сообщили, что при задержании он вел себя спокойно и вышел самостоятельно.

В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что оружия у мужчины не было. На месте работают сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД.

Читайте также: Мертвую обнаженную женщину нашли замерзшей в морозилке супермаркета.