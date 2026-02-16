Россиянин забаррикадировался в квартире с оружием и семьей

В Новосибирске местный житель закрылся в квартире вместе с семьей и угрожал жене. Об этом сообщает издание НГС.
По данным портала, сначала мужчина устроил конфликт в магазине возле дома, где высказывал угрозы супруге. После этого он поднялся в квартиру и забаррикадировался внутри, заявляя о намерении причинить вред себе и близким.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они начали переговоры, после чего мужчину удалось вывести из квартиры.
Очевидцы сообщили, что при задержании он вел себя спокойно и вышел самостоятельно.
В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что оружия у мужчины не было. На месте работают сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД.
