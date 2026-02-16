Ричмонд
В Ленобласти при задержании подозреваемый в наркоторговле сбил полицейского

Подозреваемый во время погони в Ленинградской области выбросил из окна машины пакет с синтетическим наркотиком.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина, подозреваемый в торговле наркотиками, сбил в Ленинградской области на своём автомобиле полицейского, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что сотрудники Госавтоинспекции остановили машину марки BMW на 596-м километре автотрассы Москва — Санкт-Петербург.

«Водитель заметно нервничал. Внезапно он резко нажал на педаль акселератора, и машина начала движение, сбив инспектора», — написала Волк в своём Telegram-канале.

Официальный представитель ведомства отметила, что в ходе погони подозреваемый выбросил из окна пакет, рассчитывая, что полицейские не заметят упавший предмет. Затем мужчина остановился и был задержан. Его доставили в отдел полиции.

По данным МВД, в пакете находились 40 свёртков с синтетическим наркотиком. Против задержанного составили пять протоколов об административных правонарушениях. Кроме того, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Ему также инкриминируют применение насилия против представителя власти. Мужчину поместили под арест.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Нур-Селение в Бурятии 14-летняя школьница села за руль легкового автомобиля и попыталась скрыться от сотрудников полиции. В салоне транспортного средства также находились две её подруги. В ходе погони машина врезалась в забор.

