Новосибирца оштрафовали на 75 тысяч рублей за нападение на сотрудников ГАИ

Жителя Новосибирска осудили за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Он напал на сотрудников Госавтоинспекции. За это мужчину оштрафовали на 75 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Все произошло ночью 2 января у дома 21 по 2-му Гранатовому переулку. Тогда сотрудники ДПС остановили автомобиль новосибирца для проверки документов. Фигурант оказался недоволен действиями полиции.
— Выйдя из машины, он напал на одного из инспекторов: схватил за форменную куртку и нанес не менее трех ударов ногой в область бедра, причинив физическую боль и телесное повреждение в виде кровоподтека. После этого подсудимый попытался нанести удар второму сотруднику полиции, совершив замах рукой, однако инспектор успел увернуться, — добавили в пресс-службе.
Фигурант свою вину признал полностью. Новосибирцу не только назначили штраф, но и еще с него взыскали компенсацию морального вреда в пользу потерпевших: 100 тысяч и 25 тысяч рублей соответственно.