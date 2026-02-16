Инвалид с детства: что известно о челябинце, напавшем на прихожанок в храме

Стали известны подробности о молодом мужчине, который с ножом напал на двух женщин в челябинском храме.
— Он не работает, ранее не судим, имеет вторую группу инвалидности, — рассказал начальник челябинского УМВД Александр Рябоконь.
В отношении 25-летнего горожанина возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Меру пресечения для мужчины изберут вечером 16 февраля.
Напомним, инцидент произошел в церкви иконы Божией Матери «Нечаянная радость» на улице Воровского. Прихожанки во время утренней службы сделали молодому человеку замечание, чтобы он снял рюкзак. Он в ответ выхватил нож.
Женщины получили колото-резаные раны. Одной из пострадавших 74 года. Второй — 53, она доцент ЮУрГУ.