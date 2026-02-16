Ричмонд
+6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инвалид с детства: что известно о челябинце, напавшем на прихожанок в храме

Напавший на прихожанок в храме челябинец оказался инвалидом.

Источник: СУ СК по Челябинский области

Стали известны подробности о молодом мужчине, который с ножом напал на двух женщин в челябинском храме.

— Он не работает, ранее не судим, имеет вторую группу инвалидности, — рассказал начальник челябинского УМВД Александр Рябоконь.

В отношении 25-летнего горожанина возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Меру пресечения для мужчины изберут вечером 16 февраля.

Напомним, инцидент произошел в церкви иконы Божией Матери «Нечаянная радость» на улице Воровского. Прихожанки во время утренней службы сделали молодому человеку замечание, чтобы он снял рюкзак. Он в ответ выхватил нож.

Женщины получили колото-резаные раны. Одной из пострадавших 74 года. Второй — 53, она доцент ЮУрГУ.