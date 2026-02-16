Ричмонд
+6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 80 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 16 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 80 беспилотников и выпустили более 10 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

Источник: РИА "Новости"

«В Белгородском округе поселки Малиновка, Октябрьский и Разумное, села Никольское, Таврово и хутор Церковный атакованы 15 беспилотниками, 12 из которых сбиты и подавлены. В селе Никольское при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина», — написали в оперштабе, добавив, что в результате прилета боеприпасов поврежден объект инфраструктуры, при атаках БПЛА повреждены частный дом и линия электропередачи.

Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу и атаке одного беспилотника самолетного типа, повреждены объекты энергетической инфраструктуры и одна квартира в многоквартирном доме. По Борисовскому округу ВСУ выпустили пять БПЛА, поврежден автомобиль, по Валуйскому — один беспилотник самолетного типа, последствий нет. В Волоконовском округе в результате атак FPV-дронов и четырех БПЛА поврежден частный дом.

Населенные пункты Грайворонского округа атакованы с помощью 20 беспилотников, повреждены пять частных домов, линия электропередачи, надворная постройка и социальный объект. Краснояружский округ атакован с помощью 15 боеприпасов и 16 БПЛА, последствий нет, поселок Ракитное — с помощью одного беспилотника, поврежден частный дом.

Шебекинский округ атакован с помощью 23 БПЛА и одного боеприпаса, повреждены коммерческий объект и два объекта инфраструктуры, четыре частных дома и две линии электропередачи. По информации оперштаба, часть жителей временно остается без электроэнергии, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны России.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше