SHOT: зюзинскую маньячку вернули в Москву из самой жуткой психушки страны

Марию Петрову, известную как зюзинская маньячка, вернули в Москву после года в одной из самых жёстких психбольниц страны. 47-летнюю женщину с раздвоением личности этапировали из Казани в столичную клинику и разрешили свидания с родителями, сообщает SHOT.
Петрову признали невменяемой и отправили на принудительное лечение ещё в 2002 году. Два десятилетия она имитировала примерное поведение, мечтая отомстить поймавшему ее милиционеру. Но осенью 2024-го Петрова сорвалась и напала на заведующую московской больницы. После этого её перевели в казанскую лечебницу, известную жёсткими методами: смирительные рубашки, фиксация к кровати, изоляторы.
В Казанке маньячка провела 395 дней в статусе «социально опасна». Врачам удалось стабилизировать её состояние, но проводить экспертизу на вменяемость не спешат — боятся рецидива. Именно эта экспертиза могла бы открыть Петровой путь к свободе.
Сейчас она находится в московской психбольнице № 5. Мать Марии Галина Петрова рассказала, что навещала дочь месяц назад, но изменений не заметила. Задержали серийную убийцу в 2002 году случайно, её с окровавленным ножом заметил на улице майор милиции.
