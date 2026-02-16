SHOT: зюзинскую маньячку вернули в Москву из самой жуткой психушки страны

Петрову признали невменяемой и отправили на принудительное лечение ещё в 2002 году. Два десятилетия она имитировала примерное поведение, мечтая отомстить поймавшему ее милиционеру. Но осенью 2024-го Петрова сорвалась и напала на заведующую московской больницы. После этого её перевели в казанскую лечебницу, известную жёсткими методами: смирительные рубашки, фиксация к кровати, изоляторы.