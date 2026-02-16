«Пистолет, бита, нож, баллончик». Милиция частично раскрыла, чем были вооружены бандиты, напавшие на дом под Смолевичами

Пресс-служба МВД показала, чем были вооружены напавшие на частный дом в Смолевичском районе иностранцы.
Ранее «Комсомолка» писала, что три вооруженных иностранца 17−18 лет устроили вооруженный разбой под Смолевичами и оказали сопротивление милиции.
Преступники были вооружены и оказали сопротивление милиции. Фото: МВД.
МВД опубликовало некоторые фото с места преступления, на которых, в том числе, частично показали орудия преступления. На нескольких фото можно увидеть пистолет, деревянную биту с повреждениями, складной нож и баллончик.
В милиции уточняли, что все трое из преступников были вооружены. Они оказали сопротивление милиции при задержании, во время которого один из преступников сбежал с оружием. По горячим следам подозреваемый был задержан.
Три вооруженных иностранца совершили разбойное нападение под Смолевичами. Фото: МВД.
