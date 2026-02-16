Ричмонд
«Пистолет, бита, нож, баллончик». Милиция частично раскрыла, чем были вооружены бандиты, напавшие на дом под Смолевичами

МВД показало оружие иностранцев, совершивших разбойное нападение под Смолевичами.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба МВД показала, чем были вооружены напавшие на частный дом в Смолевичском районе иностранцы.

Ранее «Комсомолка» писала, что три вооруженных иностранца 17−18 лет устроили вооруженный разбой под Смолевичами и оказали сопротивление милиции.

Преступники были вооружены и оказали сопротивление милиции. Фото: МВД.

МВД опубликовало некоторые фото с места преступления, на которых, в том числе, частично показали орудия преступления. На нескольких фото можно увидеть пистолет, деревянную биту с повреждениями, складной нож и баллончик.

В милиции уточняли, что все трое из преступников были вооружены. Они оказали сопротивление милиции при задержании, во время которого один из преступников сбежал с оружием. По горячим следам подозреваемый был задержан.

Три вооруженных иностранца совершили разбойное нападение под Смолевичами. Фото: МВД.

Здесь мы подробнее писали о том, что известно о вооруженном нападении на жилой дом под Смолевичами с тремя пострадавшими 16 февраля 2026: кто напал, заказной характер, задержание с «Перехватом», зачем подключили Интерпол.