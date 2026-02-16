Полиция Британии попросила не разглашать переписку по делу Эпштейна

Джеффри Эпштейн был задержан в США в июле 2019 года по обвинению в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По данным следствия, в 2002—2005 годах он привлекал в свой дом на Манхэттене десятки девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.