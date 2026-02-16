Ричмонд
Полиция Британии попросила не разглашать переписку по делу Эпштейна

Полиция Великобритании попросила не разглашать часть переписки по делу Эпштейна, связанной с назначением посла Питера Мандельсона в США.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Великобритании обратилась к правительству с просьбой не разглашать часть переписки, связанной с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление Службы полиции Лондона.

Речь идет о фрагментах переписки между послом Великобритании в США Питером Мандельсоном и главой аппарата премьер-министра Морганом Максуини. По данным издания, правоохранительные органы попросили поместить под гриф «секретно» лишь несколько документов, касающихся назначения Мандельсона на дипломатический пост и его возможных контактов с Эпштейном до декабря 2024 года.

«Ведется расследование предполагаемого неправомерного поведения на государственной должности, и крайне важно соблюдать надлежащую процедуру, чтобы наше уголовное расследование и любое потенциальное судебное преследование не были скомпрометированы», — говорится в заявлении полиции, которое приводит Politico.

При этом окончательное решение о публикации документов, как уточняется, останется за правительством и парламентом.

Скандал вокруг назначения Мандельсона разгорелся после того, как в британской прессе появились сообщения о его прошлых связях с Джеффри Эпштейном. 8 февраля Морган Максуини покинул свой пост на фоне общественного резонанса. Несмотря на давление, премьер-министр Кир Стармер сохранил поддержку партии и остался во главе правительства.

Джеффри Эпштейн был задержан в США в июле 2019 года по обвинению в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По данным следствия, в 2002—2005 годах он привлекал в свой дом на Манхэттене десятки девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.

Ранее одна из жертв финансиста, Джульетта Брайант, рассказала в интервью Sky News о пережитом насилии и принуждении, заявив, что после знакомства с Эпштейном фактически оказалась в сексуальном рабстве на его частном острове.

