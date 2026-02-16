Для вывоза людей из заснеженной Териберки организуют автоколонну

В Мурманской области вновь организуют автоколонну для вывоза людей из села Териберка, дорогу в которое замело снегом. Об этом сообщил минтранс региона.
«Сегодня, 16 февраля, формируется колонна из Териберки до участка дороги Кола — Серебрянские ГЭС в сопровождении дорожной техники для всех видов транспортных средств (первые в колонне следуют автобусы большого класса)», — рассказали в министерстве.
Ночью расчисткой снега на подъезде к Териберке занималась спецтехника, сейчас работы продолжаются на некоторых участках, проинформировали в ведомстве.
«Обращаемся к водителям с просьбой строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения, во избежание образования автомобильного затора», — отметили в минтрансе.
Уточним, что дорогу в Териберку замело в выходные. Личным автомобилям и туристическим автобусам, которые собирались выехать из села, пришлось вернуться обратно. Первая автоколонна для их вывода была организована минувшей ночью.