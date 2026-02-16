В Ленинградской области мужчина сбил инспектора ДПС

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Полиция задержала водителя, который, скрываясь от преследования в Ленинградской области, сбил инспектора ДПС и выбросил из машины пакет, в котором оказались наркотики, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как написала Волк в своем Telegram-канале, сотрудники ГИБДД остановили водителя BMW на 596-м километре трассы Москва — Санкт-Петербург. Мужчина, который «заметно нервничал», внезапно тронулся с места, сбив инспектора ДПС.
«Во время преследования злоумышленник выбросил из окна пакет, надеясь, что полицейские этого не заметят, а затем остановился. Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел. В сброшенном им пакете оказалось 40 свертков с синтетическим наркотиком», — рассказала официальный представитель МВД.
В отношении водителя составлено пять протоколов об административных правонарушениях, также полицейское следствие возбудило уголовное дело о незаконном обороте наркотиков (статья 228.1 УК РФ). Фигурант заключен под стражу.
Также следственными органами возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти, добавила Волк.