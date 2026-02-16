В Ленинградской области мужчина сбил инспектора ДПС

«Во время преследования злоумышленник выбросил из окна пакет, надеясь, что полицейские этого не заметят, а затем остановился. Мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел. В сброшенном им пакете оказалось 40 свертков с синтетическим наркотиком», — рассказала официальный представитель МВД.