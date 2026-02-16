Министра ГО и ЧС Кубани задержали по подозрению в превышении полномочий

КРАСНОДАР, 16 фев — РИА Новости. Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю по подозрению в превышении должностных полномочий, мероприятия связаны с госконтрактами, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.