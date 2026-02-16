Ричмонд
+6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе взорвался автомобиль

В Одессе произошел инцидент с подрывом автомобиля, о чем проинформировало издание «Страна.ua». Журналисты отметили, что на месте происшествия развернута работа оперативных служб полиции.

Источник: Life.ru

Согласно кадрам с места событий, детонация была крайне сильной, из-за чего взорвавшийся объект отлетел в сторону и протаранил соседний автомобиль.

Ранее в Одессе произошла массовая потасовка между сотрудниками территориального центра комплектования (военкомата) и местными жителями. А до этого в Одессе сотрудники полиции и ТЦК мобилизовали бывшего телохранителя украинского бизнесмена Сергея Ваганяна Максима Каира — важного свидетеля по делу о коррупции.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.