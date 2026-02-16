В Одессе взорвался автомобиль

Согласно кадрам с места событий, детонация была крайне сильной, из-за чего взорвавшийся объект отлетел в сторону и протаранил соседний автомобиль.
Ранее в Одессе произошла массовая потасовка между сотрудниками территориального центра комплектования (военкомата) и местными жителями. А до этого в Одессе сотрудники полиции и ТЦК мобилизовали бывшего телохранителя украинского бизнесмена Сергея Ваганяна Максима Каира — важного свидетеля по делу о коррупции.
