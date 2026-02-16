Журналистку «Дождя»* Котрикадзе** заочно приговорили к восьми годам колонии

Головинский суд Москвы заочно приговорил журналистку телеканала «Дождь»* Екатерину Котрикадзе** к восьми годам лишения свободы за распространение фейков от армии ВС РФ. Cуд также запретил ей заниматься администрированием сайтов на четыре года. Ранее прокуратура просила назначить журналистке девять лет колонии заочно.
Котрикадзе** признана виновной по части 2 статьи 207.3 УК РФ, которая предусматривает ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о применении Вооружeнных сил России. Суд счeл причиной уголовного преследования посты журналистки в соцсетях о событиях в Буче и Одессе.
Журналистка работала на российском телевидении с 2003 года, а с сентября 2020-го возглавляет информационную службу и ведeт эфиры телеканала «Дождь»*. В октябре 2022 года Минюст России включил еe в список иноагентов.
В июле текущего года Следственный комитет Москвы сообщил, что в отношении Котрикадзе**, а также журналистов Валерии Ратниковой** и Тихона Дзядко** возбуждены уголовные дела по статьям о распространении ложной информации и уклонении от обязанностей иноагента, передает ТАСС.
21 октября стало известно, что урбаниста и блогера Илью Варламова, а также журналистку Анну Монгайт, которая работает ведущей на телеканале «Дождь»*, внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
*Признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России.
**Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.