На Кубани задержали и. о. министра ГО и ЧС по подозрению в превышении полномочий

На Кубани задержали исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергея Штрикова по подозрению в превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщили в местных правоохранительных органах.
«Предварительно, министра по ГО и ЧС Кубани подозревают в превышении должностных полномочий», — отметил собеседник агентства.
Больше никаких подробностей не приводится.
Напомним, 27 февраля 2020 года глава региона Вениамин Кондратьев подписал указ о назначении Штрикова на должность.
