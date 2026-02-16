Ричмонд
+6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани задержали и. о. министра ГО и ЧС по подозрению в превышении полномочий

Задержан исполняющий обязанности министр ГО и ЧС Кубани.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани задержали исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергея Штрикова по подозрению в превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщили в местных правоохранительных органах.

«Предварительно, министра по ГО и ЧС Кубани подозревают в превышении должностных полномочий», — отметил собеседник агентства.

Больше никаких подробностей не приводится.

Напомним, 27 февраля 2020 года глава региона Вениамин Кондратьев подписал указ о назначении Штрикова на должность.

Ранее министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов был задержан по подозрению в получении взятки в размере 10 млн рублей.

Позднее правоохранительные органы задержали в Омске бывшего министра труда и социального развития областной администрации Владимира Куприянова. Дело связано с периодом работы в команде экс-губернатора Александра Буркова в 2020—2021 годах.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше