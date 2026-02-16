Экс-руководителя МУПа приговорили к условному сроку

Как установило следствие, в 2021 году Людмила Осинцева предложила ИП Наталье Якубиной создать новую компанию ООО «Эверест». Юридически директором и учредителем была госпожа Якубина. Фактическим же руководителем была госпожа Осинцева. Заключив договоры на аварийное и текущее обслуживание многоквартирных домов, оформив фиктивные акты о выполнении работ, последняя присвоила и растратила не менее 16,7 млн руб. Перечисленные из ООО ПМУП «ГКТХ» в ООО «Эверест» деньги переводились на расчетный счет ИП Наталье Якубиной и личные карты Людмилы Осинцевой. Действия госпожи Якубиной квалифицировали как пособничество в тяжком преступлении (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).